2018-03-04T12:13+0100 2018-03-04T12:18+0100

Ein mit Blumen beladener Sattelschlepper ist am Sonntagmorgen auf der A3 bei Bad Honnef verunglückt und in Brand geraten. Die Strecke in Richtung Köln ist gesperrt.