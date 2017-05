später lesen Handel mit Marihuana und Kokain Mutmaßliche Drogenbande in Bonn geschnappt 2017-05-05T19:36+0200 2017-05-05T19:36+0200

Sie sollen mit 21 Kilogramm Marihuana und größeren Mengen Kokain gehandelt zu haben: Ermittler in Bonn haben eine mutmaßliche Drogenbande geschnappt. Zwei 24-Jährige und ein 29-Jähriger sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.