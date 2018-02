später lesen Beim Spielen in Bonn Zwölfjähriger bricht auf zugefrorenem See durch dünne Eisdecke 2018-02-27T17:53+0100 2018-02-27T17:53+0100

Beim Spielen auf einem zugefrorenen See in Bonn ist ein Zwölfjähriger am Dienstag durch die dünne Eisdecke eingebrochen. Er wurde von Passanten gerettet und kam ins Krankenhaus.