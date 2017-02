später lesen Festnahmen in Hagen und Duisburg Polizei gelingt Schlag gegen Geldautomaten-Bande FOTO: Guido Schulmann 2017-02-22T19:23+0100 2017-02-23T07:31+0100

Spezialkräfte der Kölner Polizei haben in der Nacht zu Mittwoch fünf Männer festgenommen, die in Verdacht stehen, in der Region Geldautomaten gesprengt zu haben. Sie wurden in Hagen auf frischer Tat ertappt.