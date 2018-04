In Essen ist eine 17-Jährige brutal mit einer Flasche geschlagen worden. Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Täter gefasst. Er ist erst 15 Jahre alt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Eine Sprecherin der Polizei bestätigte unserer Redaktion, dass der mutmaßliche Angreifer festgenommen wurde. "Wir sind ihm durch Hinweise auf die Spur gekommen", sagte sie. Der junge Mann, der in Waltrop aufgegriffen wurde, wurde am Freitag vernommen und am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Der ordnete Untersuchungshaft an.

Den Angaben zufolge bestritt der in Herne lebende Teenager die Tat in seiner Vernehmung. Die Fahndung nach einem Mittäter läuft weiter, wie es hieß.

Die Polizei hatte mit einem Video nach zwei Unbekannten gefahndet, nachdem eine 17-Jährige an einer U-Bahn-Haltestelle hinterrücks mit einer Flasche geschlagen worden war. Der Jugendlichen war es gelungen, die Täter in die Flucht zu schlagen.

(lsa/sef/dpa)