Die Polizei im Rhein-Sieg Kreis sucht nach Cornelia L. aus Ruppichteroth. Die Mutter von drei Kindern wird seit vergangenen Dienstag vermisst.

Die 39-jährige aus Ruppichteroth hatte am Vormittag ihren 13-jährigen Sohn zur Schule nach Neunkirchen-Seelscheid gefahren und wurde seither nicht mehr gesehen. Da die Frau an einer psychischen Erkrankung leidet und Medikamente nehmen muss, kann die Polizei nicht ausschließen, dass sie sich in hilfloser Lage befindet oder sich selbst verletzt.

Hinweise auf eine Straftat gibt es bislang nicht. Cornelia L. war mit einem grauen Mercedes GLK mit SU- Kennzeichen unterwegs. Bisherige Suchmaßnahmen der Polizei nach ihr und dem Fahrzeug verliefen ohne Erfolg.

Die Vermisste ist etwa 170 cm groß und schlank. Sie hat schulterlanges braunes Haar und braune Augen. Sie ist sportlich gekleidet und trägt vermutlich einen grauen Mantel.

Die Ermittler bittet um Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat die abgebildete Person seit Dienstagvormittag gesehen oder hatte Kontakt mit ihr? Wer kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben? Telefon: 02241 541-3421

(cbo)