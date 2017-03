Anonyme Hinweise: Rathaus in Bocholt wegen Bombendrohungen geräumt

Rathaus in Bocholt wegen Bombendrohungen geräumt

Das Bocholter Rathaus ist nach zwei anonymen Bombendrohungen geräumt worden. Das teilte die Stadt auf ihrer Homepage am Mittwoch mit.

Die Polizei geht zwar nicht von einer ernsthaften Bedrohung aus, wie ein Sprecher der Kreispolizeibehörde Borken sagte. Das Gebäude werde aber mit einem Bombenspürhund durchsucht. Der Einsatz dauerte am Abend an. Die SPD Bocholt teilte via Twitter mit, dass die Ratssitzung wegen der Bombendrohung ausfalle.

Bombendrohung im Rathaus



Ratssitzung fällt aus.



Bernhard — SPD Bocholt (@SPD_Bocholt) March 15, 2017

(top/lnw)