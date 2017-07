Zug steht wegen Panne in der Sonne - Pendler brauchen Hilfe

Weil ein Regionalzug wegen einer Panne zwischen Stolberg und Eschweiler auf freier Strecke liegen blieb, musste die Feuerwehr zahlreiche Bahnreisende mit Getränken versorgen.

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, mussten etwa 200 Menschen versorgt werden. Trotz Klimaanlage hätten etliche Frauen und Männer am Dienstagabend über gesundheitliche Probleme geklagt. Der WDR hatte zuerst über den Vorfall berichtet.

Wegen einer Störung am Bremssystem habe der Regionalzug in der Sonne gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Erst nach zwei Stunden habe der Zug seine Fahrt fortsetzen können. Bei dem Einsatz in der Nähe des Hauptbahnhofs Stolberg wurde außerdem ein 42 Jahre alter Feuerwehrmann von einem Taxis angefahren. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

(lsa/lnw)