Nach der Vergewaltigung einer Camperin in der Siegaue bei Bonn hat die Polizei am Samstagvormittag einen Verdächtigen festgenommen.

Der Mann sei gegen 8 Uhr am Beueler Rheinufer festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Fußgänger mit Hunden hatten einen Mann bemerkt, die eine Ähnlichkeit mit dem von der Polizei veröffentlichten Phantombild hatte. Sie alarmierten die Polizei, die mit mehreren Streifenwagen ausrückte und den Mann schließlich festnahm.

Er habe einen Rucksack dabeigehabt, den er wegwarf, als er die Beamten sah. Die Polizei hatte vermutet, dass der Täter einen Rucksack bei sich trage. Er wurde sichergestellt.

Der Beschuldigte, bei dem es sich um einen 31-Jährigen aus dem Raum Siegburg handelt, soll am ersten Aprilwochenende eine 23-Jährige und ihren Freund beim Zelten in der Siegaue überfallen und die Frau vergewaltigt haben. Die Polizei fahndete seitdem mit Hochdruck nach ihm. Am Donnerstag hatten die Beamten unweit des Tatorts eine Säge gefunden, mit der der Täter seine Opfer bedroht haben soll. Sie war den Angaben zufolge am Samstagabend zusammen mit vier Decken bei einer Grillparty an einer Brücke in Bonn gestohlen worden.

Die Ermittlungen dauern an.

(lsa)