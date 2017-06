später lesen Wetter in NRW Der Sommer ist zurück – mit Temperaturen um die 30 Grad FOTO: Markus van Offern 2017-06-18T10:57+0200 2017-06-18T10:57+0200

Nach einer kurzen Auszeit ist der Sommer zurück in Nordrhein-Westfalen. Mit fast 30 Grad am Rhein wird es an diesem Sonntag erneut heiß, wie die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst prognostizieren. Auch der Wochenanfang wird warm.