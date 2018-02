So kalt war es in Ihrer Stadt

Kaum hatte man in der Nacht zu Dienstag gedacht "Kälter wird es wohl kaum", sanken die Temperaturen noch einmal. Der tiefste Wert wurde in der Nacht in NRW am Kahlen Asten gemessen. Dort war es minus 16 Grad kalt. Deutschlandweit sind sogar bereits vier Menschen an der Kälte gestorben.

Aber auch in Remscheid, Köln und Düsseldorf musste man sich vor hohen Minusgraden schützen. Wir haben mit dem Meteorologen Malte Witt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) gesprochen und einmal nachgefragt, wo es in der Region wie kalt war.

So kalt war es in der Nacht in ...

Düsseldorf: minus 9 Grad

Mönchengladbach: minus 8 Grad

Erkelenz: minus 8 Grad

Kleve: minus 7 Grad

Duisburg: minus 7 Grad*

Leverkusen: minus 8 Grad*

Köln: minus 8 Grad

Remscheid: minus 10 Grad

Krefeld: minus 7 Grad

Neuss: minus 7 Grad*

Wesel: minus 7 Grad*

Viersen: minus 7 Grad

Nach den kalten Tagen droht der Niederschlag

Am Mittwoch bleibt es laut dem Experten des DWD in den meisten Teilen von Nordrhein-Westfalen kalt – aber freundlich. Am Donnerstag soll weiterhin die Sonne scheinen, jedoch können hin und wieder höhere Wolkenfelder für trübe Sicht sorgen. Entlang des Rheins können die Temperaturen teilweise auch wieder niedrige Plusgrade erreichen. Am Freitag soll es größtenteils bewölkt werden.

"In der Nacht zu Samstag kann teilweise Niederschlag herunter kommen, der tagsüber auch das Rheinland erreicht", sagt Witt vom DWD. Mit einiger Wahrscheinlichkeit handele es sich dabei eher um Schneefall als um Regen. Mehr als mit zwei bis drei Zentimeter Schnee rechne man aktuell jedoch nicht. Die Temperaturen steigen laut dem Experten mit dem Niederschlag am Samstag auf 5 bis 7 Grad.

* In diesen Städten befindet sich keine Wetterstation. Die Werte wurden vom DWD geschätzt.