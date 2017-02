später lesen Behörden bestätigen Wolf in Ostwestfalen gesichtet 2017-02-21T17:30+0100 2017-02-21T17:30+0100

In Nordrhein-Westfalen ist erstmals in diesem Jahr wieder ein wildlebender Wolf gesehen worden. Das Tier sei nördlich von Bad Oeynhausen fotografiert worden, teilte NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) am Dienstag auf Twitter mit.

