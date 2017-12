später lesen Voerde Feuerwehr beseitigt 20 Kilometer lange Ölspur 2017-12-21T19:03+0100 2017-12-22T00:00+0100

Eine mehrere Kilometer lange Ölspur musste die Feuerwehr am Mittwoch in Voerde beseitigen. Die Einheiten Möllen und Voerde wurden am gegen 16.40 Uhr alarmiert. Mehrere Bürger hatten sich bei der Polizei und der Kreisleitstelle gemeldet und von einer Ölspur berichtet.