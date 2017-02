später lesen Nach Altweiber in Düsseldorf 17-jähriger Ratinger nach Sturz noch immer in Lebensgefahr FOTO: Stefani Geilhausen FOTO: Stefani Geilhausen 2017-02-24T13:52+0100 2017-02-24T13:48+0100

Der Jugendliche, der am Donnerstag während der Altweiberfeierlichkeiten in der Düsseldorfer Altstadt verunglückte, schwebt weiter in Lebensgefahr. Das gab die Polizei auf ihrer Bilanz-Pressekonferenz bekannt.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

