später lesen Düsseldorf 18-Jährige stirbt bei Sturz durch Hallendach FOTO: Patrick Schüller 2017-06-07T08:44+0200 2017-06-07T09:28+0200

Tragischer Unfall auf einem Firmengelände an der Reisholzer Bahnstraße in Düsseldorf: Ein 18-jähriges Mädchen ist am Dienstagabend durch das Dach einer Produktionshalle gestürzt und wenig später gestorben. Warum es sich auf dem Dach befunden hatte, ist noch unklar.

Merle Sievers Redakteurin

Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld. Verschicken Merle Sievers (siev) ist Redakteurin am Regio-Newsdesk von RP Online. Sie koordiniert die Berichterstattung online aus den Lokalredaktionen der Rheinischen Post und schreibt über alles, was in NRW so los ist - von Blaulicht bis Rotlicht, von Karneval bis Kommunalpolitik. zum Autorenprofil schließen