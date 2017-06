später lesen Düsseldorf Attacke mit Samuraischwert kommt vor Gericht 2017-06-11T19:27+0200 2017-06-12T00:00+0200

Die spontane Idee von fünf Altstadtbummlern, abends bei einem Bekannten in den 18. Geburtstag hinein zu feiern, endete für das Quintett vor drei Jahren in einer Horrorszene, in wilder Panik und Todesangst. Denn in der Ratinger Wohnung eines 49-jährigen Waffenfans soll ihr Gastgeber damals plötzlich das Licht im Wohnzimmer ausgemacht und die Besucher mit einem Samurai-Schwert angegriffen haben. Über den Balkon entkam die Gruppe, zwei der Flüchtenden wurden dabei verletzt. Morgen (10.30 Uhr, Saal 1.115) beginnt beim Amtsgericht der Prozess gegen den 49-Jährigen.