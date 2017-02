Auf der Bergerstraße in der Düsseldorfer Altstadt sind die ersten Betonpoller installiert worden, die den Straßenkarneval vor Attentätern schützen sollen. weniger

Auch in der Altstadt am Rathausufer stehen Poller. Zu Altweiber werden bereits ab dem Vormittag tausende Jecke in der Altstadt erwartet.