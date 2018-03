Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r.) hat seinen offiziellen Antrittsbesuch in Nordrhein-Westfalen nachgeholt, begleitet von seiner Frau Elke Büdenbender. Dabei waren beide am Montag (12. März 2018) auch zu Gast in unserer Redaktion - dort stellten sie sich den Fragen von jungen Journalisten.

