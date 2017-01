Düsseldorf: Die Fusion der Firmenläufe B2Run und Run4Ideas

Bislang gibt es in Düsseldorf zwei große Sportveranstaltungen mit ähnlichem Charakter und gleicher Zielgruppe kurz nacheinander. Einerseits den Firmenlauf B2 Run, der von der Krankenkasse DAK maßgeblich gesponsert wird, andererseits den Run4Ideas, ebenfalls ein Firmenlauf. Beide finden seit sieben Jahren im Juni statt. Der Run4Ideas am Rheinufer und rund um die Messe mit Start an der Theodor-Heuss-Brücke, der B2Run in und um die Esprit-Arena.

Wie die Veranstalter am Freitag im Gespräch mit unserer Redaktion mitteilten, werden beide Läufe im Sommer 2017 fusionieren. "Der erste gemeinsame Düsseldorfer Firmenlauf wird am 22. Juni stattfinden", sagt Lars Gerling, Geschäftsführer von Infront B2run.

Bislang hatte der kleinere Run4Ideas etwa 6000 Teilnehmer, der größere B2Run etwa 9000. Da die beiden Läufe zeitlich dicht beieinander lagen, gehen die Veranstalter davon aus, dass es deshalb nur wenige Doppel-Teilnehmer gab. "Wir hoffen daher auf ein Großevent mit rund 15.000 Teilnehmern im Juni", sagt Gerling.

Die Idee zur Fusion sei im Sommer vergangenen Jahres im Bekanntenkreis entstanden, sagt Run4Ideas-Manager Stefan Maly. Der Düsseldorfer ist in der Stadt vor allem durch sein Engagement beim früheren Café Les Halles bekannt. "Wir haben uns zusammengesetzt und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass auch mit Blick auf die großen Schnittmengen und die zeitliche Nähe vieles dafür spricht, lieber einen größeren als zwei kleinere Firmenläufe zu veranstalten", sagt Stefan Maly. Bislang war Oberbürgermeister Thomas Geisel Schirmherr beider Sportveranstaltungen. Das soll auch bei dem neuen Lauf, der unter dem alten Namen B2Run firmieren soll, so bleiben, sagen beide Veranstalter. "Durch die Zusammenführung der beiden Läufe werden wir die Düsseldorfer Wirtschaft künftig sportlich stärker vernetzen", sagt Gerling. Stefan Maly und sein Team hätten über die Jahre einen "außergewöhnlichen Lauf" entwickelt, der sich, neben dem B2Run, in Düsseldorf zu einer festen Größe etabliert habe. "Nun wollen wir die Erfolgsgeschichte gemeinsam fortschreiben und den Lauf mit allen Beteiligten und Teilnehmern stetig weiter entwickeln", so Gerling. Maly ergänzt: "Mit dem Zusammenschluss der beiden Veranstaltungen rückt eine Sache nun noch stärker in den Fokus: Die Idee, dass sich beim jährlich ausgetragenen Firmenlauf die gesamte Bandbreite der Unternehmensvielfalt unserer Stadt widerspiegelt und sich auf dieser Plattform einmal jährlich in einem außergewöhnlichen Ambiente und Umfeld begegnet."

Der Start für das neue Großevent ist an der Esprit-Arena. Die Laufstrecke führt dann am Lohauser Deich am Rhein entlang, kreuzt die A 44 und führt schließlich über den Messeparkplatz und die Straße Am Staad zurück zur Arena. Die Zielgerade ist dann in der Esprit-Arena. In der Arena findet im Anschluss auch die After-Run-Party statt.

Mit der Fusion wird der neue Düsseldorfer Firmenlauf auf einen Schlag zum zweitgrößten seiner Art in Nordrhein-Westfalen - nach dem in der Nachbarstadt Köln. Unter www.b2run.de können sich ab sofort alle Unternehmen aus der Region für den Lauf anmelden. Ob Ich-AG oder Dax-Konzern, die Firmengröße spielt dabei ebenso keine Rolle wie die Größe der Laufteams. Die Startgebühr, gestaffelt nach Kontingenten: Der Eröffnungstarif kostet 20,90 Euro pro Person (aktueller Preis), Frühbuchertarif 23,90 Euro und der Normaltarif 26,90 Euro.

Quelle: RP