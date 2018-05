später lesen Verkehrspolitik in Düsseldorf "Falschparken muss teurer werden" FOTO: Bretz FOTO: Bretz 2018-04-30T20:26+0200 2018-05-02T06:23+0200

Ausgerechnet in Düsseldorf, der Hauptstadt der Zweite-Reihe-Parker, arbeitet die Verkehrsüberwachung nicht kostendeckend. Der Vorstoß von Verkehrsdezernent Christian Zaum, der eine Erhöhung der Bußgelder fordert, kommt daher in der Düsseldorfer Politik gut an. Von Stefani Geilhausen