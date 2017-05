später lesen Aushang auf der Straße Düsseldorferin schreibt Ode an den Müllmann FOTO: Ralph Matzerath FOTO: Ralph Matzerath 2017-05-31T17:04+0200 2017-05-31T17:33+0200

Normalerweise bekommen Müllmänner, die in den frühen Morgenstunden die Tonnen durch die Gegend schleppen, nicht viel Liebe. In Düsseldorf wartete am Mittwochmorgen aber ein Gedicht auf sie.