Düsseldorf: Einkauf im Labyrinth

Nach mehreren Jahren Planung und Umbau hat gestern der neue Zurheide-Markt an der Berliner Allee eröffnet - zunächst vor wenig Publikum: Erst im Laufe des Tages wurde es voll im alten Kaufhof. Von Laura Ihme und Andreas Endermann (Fotos)

Rechts, links, rechts - da müsste die Käsetheke sein. Ach nein, da ist das Kühlregal: Es ist nicht leicht, sich auf 10.000 Quadratmetern Supermarktfläche zurechtzufinden. Besonders, wenn man den Markt noch gar nicht kennt. Entsprechend vorsichtig, suchend betraten gestern Morgen um Punkt acht Uhr die ersten Kunden den neuen Edeka Zurheide an der Berliner Allee. Nach Jahren der Planung und des Umbaus öffnete der Nobel-Supermarkt erstmals seine Türen. Während sich Verkaufsflächen und Gastronomie am Morgen erst nur langsam füllten, wurde es zum Nachmittag hin immer voller. Getrieben von Neugier, schlenderten die Kunden durch die Gänge.

Einer der ersten am Morgen war Dieter Siepmann. "Ich bin extra früher zur Arbeit gefahren, um mir das anzuschauen. Und mir gefällt es wirklich sehr gut", sagt er. Besonders freut ihn, dass es nun einen Supermarkt in direkter Nähe zu seinem Arbeitsplatz gibt. "Ich arbeite direkt gegenüber. Sonst mussten wir zu Aldi an der Kö oder zum Rewe in der Kö-Galerie. Das ist jetzt einfacher." Viel kam nicht in seine Einkaufstüte: ein paar Flaschen Wasser für die Arbeit, Kekse, O-Saft, Kaffeesahne - das war's. "Aber ich könnte mir auch vorstellen, meinen richtigen Einkauf hier künftig zu tätigen." Spontan gekommen war auch Georg Groß. "Ich kenne den Markt in Reisholz ganz gut, wollte mir den hier einmal anschauen. Ich hätte gedacht, dass es auf der Verkaufsfläche mehr Aktionen gibt - so wie in Reisholz."

Der andere Standort. Er war immer wieder Thema bei den Kunden: Was ist in Reisholz, der ersten Düsseldorfer Zurheide-Filiale, besser gelungen, was schlechter? Fragt man Rüdiger Zurheide, was die neue Filiale ausmacht, liefert der eine Menge Zahlen: Die Fläche? Ist hier doppelt so groß, in Reisholz kaufen Kunden auf 5000 Quadratmetern ein. Es gibt mehr Gastronomie, eine Champagner-Bar zum Beispiel (mehr Düsseldorf geht nicht!) und ein vegetarisches Restaurant mit 80 Sitzplätzen.

Einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag hat das Familienunternehmen, das von Vater Heinz Zurheide 1977 gegründet wurde, in den Standort im neuen "Crown"-Komplex, dem ehemaligen Kaufhof, investiert. Beim Umbau kam es zu Verzögerungen, eigentlich sollte der Markt schon 2017 eröffnen, doch unterschiedliche Bodenhöhen, statische Probleme und Brandschutz machten einen Strich durch die Rechnung. Hoch sind deshalb die Erwartungen: "Wir erhoffen uns eine hohe Frequenz, und dass wir diesen Bereich der Innenstadt wieder beleben können", sagt Rüdiger Zurheide.

Selbstbewusst hatte das Unternehmen auch in den vergangenen Wochen für den neuen Standort geworben - und zog damit zuweilen auch Spott auf sich, nachdem ein Blogeintrag ein wenig zu euphorisch ausgefallen war: "Wie ein Phönix wird die neue Dependance im März aus dem Bauschutt des alten Kaufhofes steigen", war darin beispielsweise zu lesen. Das Internet war amüsiert darüber.

Rund 200 Mitarbeiter beschäftigt Familie Zurheide nun in dem neuen Markt, der zwar viel Feinkost bietet - etwa mit einer Schinken- oder Mozzarellabar - , aber auch alle gängigen Produkte, aus dem Sortiment von Edeka. In den vergangenen Monaten wurden die Mitarbeiter teilweise schon an anderen Standorten ausgebildet, "einige sind aber auch erst seit ein paar Tagen im Einsatz", sagt Rüdiger Zurheide. Andere kommen von weit her: Der Fachmann für den spanischen Schinken kommt von dort.

Wer für den Großeinkauf in den neuen Markt kommt, sollte mit dem Auto anreisen. Dank 500 Parkplätzen im Crown-Parkhaus ist das auch kein Problem. Bloß, dass Kunden Extrakosten einplanen müssen: Weil das Parkhaus nicht zum Markt, sondern zum Gebäude gehört, müssen sie bezahlen, und zwar 1,50 für die erste und 2 Euro ab der zweiten Stunde.

