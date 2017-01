Mehr als tausend Exponate zu Leben und Werk von Robert und Clara Schumann hat das Heinrich-Heine-Institut zusammengetragen. Zur Auswahl gehört beispielsweise auch dieser Ring aus dem Besitz von Clara, in dem das Haar des berühmten Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy eingefasst war. Familie Mendelssohn schenkte ihn der Pianistin, weil sie in zahlreichen Konzerten mit ihm aufgetreten war. weniger

Mehr als tausend Exponate zu Leben und Werk von Robert und Clara Schumann hat das Heinrich-Heine-Institut zusammengetragen. Zur Auswahl gehört beispielsweise auch dieser Ring aus dem Besitz von Clara, in dem das Haar des berühmten Komponisten Felix Mendelssohn-Bartholdy eingefasst war. Familie Mendelssohn schenkte ihn der Pianistin, weil sie in zahlreichen Konzerten mit ihm aufgetreten war.

Dieses Porträt, gemalt auf Elfenbein, zeigt Robert Schumann um 1830 in sehr jungen Jahren. In dieser Zeit traf er Heinrich Heine - und guckte hoffentlich freundlicher als auf diesem Bild. Als er sich malen ließ, soll er unter Zahnschmerzen gelitten haben. weniger

Dieses Porträt, gemalt auf Elfenbein, zeigt Robert Schumann um 1830 in sehr jungen Jahren. In dieser Zeit traf er Heinrich Heine - und guckte hoffentlich freundlicher als auf diesem Bild. Als er sich malen ließ, soll er unter Zahnschmerzen gelitten haben.

Die Liebe zwischen Robert und Clara begann turbulent. Sie, von ihrem Vater als Pianisten-Wunderkind streng behütet, durfte ihn nicht heiraten. Im Liebesschmerz strich er romantische Passagen in seiner Ausgabe eines Heine-Gedichtbands an. weniger

Die Liebe zwischen Robert und Clara begann turbulent. Sie, von ihrem Vater als Pianisten-Wunderkind streng behütet, durfte ihn nicht heiraten. Im Liebesschmerz strich er romantische Passagen in seiner Ausgabe eines Heine-Gedichtbands an.

In sein Notizbuch schrieb Robert Schumann Noten - aber auch, was er die Woche über an jedem Tag gemacht hatte. weniger

In sein Notizbuch schrieb Robert Schumann Noten - aber auch, was er die Woche über an jedem Tag gemacht hatte.

Aber auch Alltagsgegenstände finden sich in der Sammlung - so wie Clara Schumanns Strumpf mit dem Initial C.S. weniger

Aber auch Alltagsgegenstände finden sich in der Sammlung - so wie Clara Schumanns Strumpf mit dem Initial C.S.

Wenige Jahre vor seinem Tod in einer Nervenheilanstalt entstand dieses Porträt Schumanns. Dass er sich quält, sieht man ihm an. Der Maler Jean-Joseph-Bonaventure Laurens war beim Zeichnen in der Bilker Straße 15 schockiert "über die abnorme Erweiterung seiner Pupillen. Ich sprach mit Frau Schumann darüber, die mir in großer Besorgnis gestand, dass ihr Mann krank sei."