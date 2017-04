später lesen Keine Verletzten Feuerwehr löscht Brand in Düsseldorfer Altstadt FOTO: Adrianne de Koning FOTO: Adrianne de Koning 2017-04-14T11:49+0200 2017-04-14T15:07+0200

Die Feuerwehr war am Freitag in der Düsseldorfer Altstadt auf der Bolker Straße im Einsatz. Dort brannte es am Vormittag in einem Eckhaus.