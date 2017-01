später lesen Prozess in Düsseldorf Freispruch für 20-Jährigen im Kantholz-Fall FOTO: Bretz, Andreas Teilen

Im Düsseldorfer Prozess um einen tödlichen Schlag mit einem Kantholz hat es am Montag einen Freispruch für den 20-jährigen Angeklagten gegeben. Es sei nicht auszuschließen, dass der damalige Schüler in Notwehr gehandelt habe, so das Gericht.