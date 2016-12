Starker Regen Anfang Juni richtete im gesamten Westen von NRW schwere Schäden an. In Düsseldorf waren alle verfügbaren Feuerwehren im Einsatz. Es gab 420 Einsätze in fünf Stunden. Rhein- und Uni-Tunnel wurden wegen der Wassermassen gesperrt. Wie dieser Wagen in Eller auf der Darmstädter Straße blieben viele Autos liegen.