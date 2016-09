Das 16 Monate alte Mädchen, das am Donnerstagmorgen in Düsseldorf-Bilk aus einem Fenster im vierten Stock gefallen ist, ist im Krankenhaus gestorben. Die Polizei prüft nun, wie es zu einem solchen Sturz kommen konnte.

Das Kleinkind war gegen 8.30 Uhr mit schwersten Verletzungen vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf'm Hennekamp in Düsseldorf-Bilk gefunden worden. Dort lebt die Familie des Mädchens in einer Wohnung im vierten Stock. Es wurde umgehend zur intensivmedizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht, in der es jedoch aufgrund der Schwere der Verletzungen starb, wie die Polizei am Mittag bekannt gab.

Die Kriminalpolizei ermittelt, wie sich der Unfall ereignet haben kann. Die Ermittler prüfen derzeit, ob ein Fall aus großer Höhe ursächlich für die Verletzungen ist und wie es zu einem solchen Sturz kommen konnte.

Ein Seelsorger betreut die Mutter, die mit einem Schock ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht wurde.

