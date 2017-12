später lesen Düsseldorf Mann bedroht Reisende in der S8 mit einem Messer 2017-12-27T20:02+0100 2017-12-28T00:00+0100

Offenbar unter Drogeneinfluss hat am frühen Morgen des Zweiten Weihnachtstages ein 31-Jähriger in der S-Bahn 8 von Wuppertal nach Düsseldorf Reisende mit einem Messer bedroht. Im Gewahrsam der Bundespolizei erlitt er später einen Krampfanfall und wird seitdem in einer Klinik behandelt.