Kunstwerk: Neue Farbe für die Kuhna-Mauer

2017-01-16

Die bunte Mauer auf dem Burgplatz ist immer noch ein schöner Platz zum Sonnen, wie Saskia (18, l.) und Jasmin (19) gestern bewiesen. Von dem 1997 fertiggestellten Farb-Kunstwerk "Rivertime", einst ein beliebtes Postkartenmotiv, ist aber nicht mehr viel übrig: Die Farbe ist verblasst, die Wände sind verschmiert. Bis April soll das Werk von Hermann-Josef Kuhna wieder in altem Glanz strahlen: Die Stadt will es für 260.000 Euro erneuern. Statt Farbe wird aber Bruchkeramik aufgetragen. Die ist stabiler. "In den Grabkammern der Pyramiden hält sie seit 5000 Jahren", sagt Kuhna. Der Kulturausschuss entscheidet am Donnerstag.