Düsseldorf: Politik vertagt Entscheidung über Rasenmäher

Der Sportausschuss wird erst im Februar darüber entscheiden, ob der Golf-Club Hubbelrath einen 75-Prozent-Zuschuss für den neuen Rasenmäher bekommt.

Arne Lieb (arl) ist Redakteur in der Lokalredaktion Düsseldorf.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Auch ein Antrag des DSC 99, der einen Traktor zur Kunstrasenpflege kaufen will, wurde auf Wunsch von SPD, Grünen und FDP geschoben. Die Politiker wollen zunächst beraten, wie sie angesichts der schlechten Haushaltslage mit solchen Anträgen umgehen. "Wir müssen darüber nachdenken, ob eine Förderung in dieser Höhe nötig ist", sagt Günter Karen-Jungen (Grüne). Bislang schlägt das Sportamt offenbar der Politik immer die höchstmögliche Summe vor, die Politiker wollen nun die Richtlinien überprüfen. Ob es sich um einen reichen oder armen Sportverein handelt, sei aber nicht entscheidend, sagt Karen-Jungen.

Wie berichtet, will sich der Golfverein für rund 59.000 Euro einen neuen Rasenmäher anschaffen. Rund 44.000 Euro davon möchten die Golfer als Zuschuss erhalten, das entspricht der höchstmöglichen Förderung von 75 Prozent. In der Politik regt sich Protest. CDU-Ratsherr Stefan Wiedon hatte sich bereits im Vorfeld beklagt. Er findet, dass die Mitglieder einen höheren Anteil an den Kosten tragen sollten.

(arl)