Düsseldorf Polizei fasst Einbrecher in Wuppertal 2017-06-02

Ein Düsseldorfer Einsatztrupp hat drei Männer in der Wuppertaler Schwebebahn festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zahlreiche Wohnungseinbrüche in der Landeshauptstadt und in Wuppertal verübt zu haben.