Kommen Und Gehen: Schöne Zeit auf dem Sonnendeck

FOTO: Marc Ingel FOTO: Marc Ingel 2017-06-02T19:41+0200 2017-06-03T00:00+0200

Der wahrscheinlich schönsten Terrasse in Grafenberg ist neues Leben eingehaucht worden. Fey Duru hat vor zwei Monaten die Gaststätte im Clubhaus des Polizei-Sport-Vereins an der Ernst-Poensgen-Allee 60 übernommen und in der ersten Etage des Gebäudes das "Karma" eröffnet. Von Marc Ingel