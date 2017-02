Düsseldorf: Schüler entwerfen Ausstellungs-Design

Im Museum Kunstpalast werden bis Sonntag Arbeiten von Schülern der Lore-Lorentz-Schule gezeigt. Von Sarah Schneidereit

Aylin Jemm ist sichtlich aufgeregt, als sie erklärt, was sie sich bei ihrem Design-Entwurf gedacht hat. Das ist auch kein Wunder, schließlich ist es das erste Mal, dass die Zwölftklässlerin der Lore-Lorentz-Schule in Eller eine ihrer Arbeiten öffentlich präsentiert. Zusammen mit 29 Mitschülern hat sie ein gestalterisches Konzept für "Die Große Kunstausstellung NRW" im Museum Kunstpalast entworfen.

Die Kooperation des Museums mit der Schule entstand eher zufällig. Die Tochter von Ausstellungsleiter Michael Kortländer besucht die Schule in Eller und hat ihren Vater gefragt, ob eine Zusammenarbeit möglich sei. Die Lehrer und Schüler der Lore-Lorentz-Schule haben außerdem die Ausstellung "Die Große" in den vergangenen Jahren schon öfters besucht. "Ich finde es toll, dass die Schüler mit ihren Arbeiten jetzt in die Öffentlichkeit können und im Foyer des Museums ausstellen dürfen", sagt Bereichsleiter David Körner, der für den Bildungsgang Gestaltungstechnischer Assistent zuständig ist.

Maxi Duis hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Melanie Junkes das Projekt betreut. "Wir haben am Anfang dieselben Informationen und Vorgaben gekriegt, die auch die Agenturen bekommen haben, die sich offiziell darum beworben haben, das Ausstellungsdesign zu erstellen", erklärt Duis. Die Aufgabe der Schüler bestand darin, Fahnen, Flyer, Einlassbändchen und den Ausstellungskatalog zu entwerfen.

"Das Schwierigste war eigentlich, die passenden Farben zu finden", meint die 17-jährige Aylin. Ihre Wahl fiel auf ein türkis-grün, gelb und rot. Außerdem zeigt ihr Entwurf ein Werk von Herrmann Focke, der in diesem Jahr den Kunstpreis der Künstler erhält. Hauptsächlich hat Aylin im Fach Gestaltungslehre an ihrem Konzept gearbeitet: "Aber ein bisschen musste ich auch zu Hause erledigen, weil das Projekt schon sehr aufwendig war."

Jacqueline Brenner und Noah Bugalski waren mit ihrem Entwurf früh fertig. Deshalb haben sie sich überlegt, auch noch passende Anstecker zu basteln. "Unsere Lehrerin war davon so begeistert, dass alle daraufhin welche machen sollten", sagt Noah. Auch Ausstellungsleiter Kortländer gefallen die 21 fertigen Arbeiten sehr. "Wenn ich mir die Entwürfe so anschaue, würde ich glatt einem von euch nächstes Jahr den Zuschlag für das Design geben", sagt Kortländer. Eigentlich sollte die Ausstellung nur am Dienstag zu sehen sein, doch der Leiter hat sie kurzerhand bis Sonntag verlängert.

Quelle: RP