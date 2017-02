Düsseldorf: Wochenende!

Einkaufen Der Trödelmarkt auf dem Aachener Platz in Bilk bietet den Besuchern eigentlich alles, was sie brauchen. Heute ist der Markt ab 8 Uhr geöffnet. Auch Live-Musik ist zu hören. Die Partyband "Fischgesichter" tritt ab 11.30 Uhr auf.

Der Kinderclub In der Donk 66 in Hassels veranstaltet heute von 14 bis 17 Uhr einen Trödelmarkt für die ganze Familie. Es darf nach Herzenslust gestöbert und eingekauft sowie in gemütlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen geplaudert werden. Das Angebot reicht von Spielzeug über Kinderkleidung bis hin zu praktischen Sachen für die Familie. Als Besonderheit gibt es um 15 Uhr eine Aufführung vom Figurentheater Lille Kartofler mit dem Stück "Vom Fischer und seiner Frau". Der Eintritt ist frei. Führung durch die Wehrhahn-Linie Wer sich über die Kunst und die Architektur in den U-Bahnhöfen der neuen Wehrhahn-Linie informieren möchte, trifft sich morgen um 11 Uhr zur Führung des Kulturamts. Treffpunkt ist oberirdisch der Zugang zur Station Pempelforter Straße, Oststraße/Ecke Am Wehrhahn. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet fünf Euro und dauert circa 1,5 Stunden. Die Teilnehmer benötigen Fahrkarten, da es mit der U-Bahn zu den einzelnen Haltestellen geht. Luther - Das Pop-Oratorium Ein Mensch mit Ängsten, Zweifeln, Gewissenskonflikten und festen Überzeugungen, aber auch Theologieprofessor, Ablassgegner, Bibelübersetzer und ein aus der Kirche Ausgestoßener - all das war Martin Luther. Dies haben Michael Kunze (Text) und Dieter Falk (Musik) in einem musikalischen Bühnenstück zum Pop-Oratorium "Luther - das Projekt der tausend Stimmen" zusammengefügt. Heute ist dieses Musik-Ereignis im ISS Dome an der Theodorstraße zu erleben. Bis zu 3.000 Sänger, Musical-Darsteller sowie ein Symphonie-Orchester und eine Band stehen auf der Bühne. Beginn ist um 14 und um 19 Uhr. Führung für Kinder im SchifffahrtMuseum Der Rhein gab viele interessante Schätze preis. Funde aus der Römerzeit, filigrane italienische Gläser oder alte Pfeifenköpfe erzählen ganz besondere Geschichten. Am Sonntag werden diese "Schätze aus dem Rhein" bei einer Führung vorgestellt. Beginn ist um 15 Uhr am Burgplatz 30. Der Eintritt beträgt für Erwachsene drei Euro. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Familientag im Flughafen-Terminal Fremde Kontinente und andere Kulturen entdecken, das sind die Gründe für viele Reisen, die am Düsseldorfer Airport beginnen. Am Sonntag lässt sich dort die Erde auch ohne Flugticket erkunden - bei der "Reise um die Welt" am Familien-Airlebnistag. Los geht es um 11 Uhr mit der "Reise nach Europa". Mit vielen Aktionen rund um unseren geschichtsträchtigen Kontinent soll es jede Menge Spaß geben. Beim "Alpentraum" kann ein vier Meter großer Kletterberg erklommen werden. In der Bastelecke entstehen Europa-Puzzle und selbstgestaltete Postkarten. Beim Kinderschminken können sich die jungen Besucher die Farben Europas ins Gesicht zaubern lassen. Der Eintritt zum Airlebnis-Sonntag ist frei. Kostümmarkt im Capitol Zwei Jahrzehnte Shows und Musicals haben den Kostümfundus vom Capitol gefüllt. Am Sonntag gibt es Schuhe, Mäntel, Taschen, Kleider und Hosen bei einem Theatermarkt zum Kaufen. Zu Gast im Capitol ist gleichzeitig der "Mädelsflohmarkt. Es gibt Second-Hand-Ware aus privater Hand für Frauen und Mädchen, zum Beispiel Mode, Accessoires, Schmuck, Handtaschen ebenso wie handgemachte Neuware. Der Eintritt zu beiden Märkten beträgt drei Euro. Ein DJ wird im Foyer auflegen. Auf dem Vorplatz vom Theater werden drei Foodtrucks stehen. Es gibt Currywurst, Asia-Speisen und Crêpes. Super Bowl gucken Das Schweinske, Bolkerstraße 28, lädt für morgen Abend zur Super-Bowl-Party ein. Der Countdown beginnt um 19 Uhr. Moderator Harold McMillan wird die Gäste durch eine Vier-Stunden-Pre-Game-Party mit Talks, Interviews und Highlights der Saison führen. Unter anderem wird Ex-NFL Spieler Christian Mohr den Abend im Schweinske verbringen und seinem ehemaligen Team, den Seattle Seahawks, die Daumen drücken. Abgerundet wird der Abend bis zum Kickoff mit Musik von einem DJ. Der Eintritt ist frei.

Quelle: RP