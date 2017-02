Eine Frau war in ihrem brennenden Haus in Duisburg gefunden worden. Nun hat die Polizei auch die Tochter der Toten festgenommen. Der Sohn sitzt bereits seit Montag in Untersuchungshaft.

Die 38 Jahre alte Tochter sei am Dienstagvormittag in Haft genommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie stehe im Verdacht, gemeinsam mit ihrem Bruder ihre 63 Jahre alte Mutter getötet zu haben. Den Sohn hatten die Beamten bereits am Montagabend festgenommen. Die Ermittler verdächtigen das Geschwisterpaar, die Tat gemeinsam begangen und anschließend das Haus in Brand gesteckt zu haben. Die Tochter soll noch am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden.

Den Ermittlungen zufolge starb die Mutter bereits am Donnerstag in ihrem Haus. Die Geschwister sollen dort gewesen sein. Dann sei es zu einem Streit gekommen, der der Polizei zufolge eskalierte. Die 63-Jährige sei an den Folgen stumpfer Gewalteinwirkung gegen den Kopf gestorben.

Am frühen Sonntagmorgen wurde dann mithilfe eines Brandbeschleunigers Feuer in dem Einfamilienhaus in Alt-Walsum gelegt. Eine Anwohnerin alarmierte Feuerwehr und Polizei gegen 4.40 Uhr, als sie den Brand bemerkte. Bei den Löscharbeiten war die Leiche entdeckt und am gleichen Tag obduziert worden. Dabei war festgestellt worden, dass die Frau nicht durch das Feuer ums Leben gekommen war. Seitdem ermittelt eine zehnköpfige Mordkommission.

