Großeinsatz Feuerwehr birgt Gefahrgut-Container am Duisburger Logport

2017-01-31T19:17+0100 2017-02-01T07:44+0100

Die Duisburger Feuerwehr war am Dienstag am Logport im Einsatz. Dort war ein Container bei Verladearbeiten deformiert worden. Weil er Gefahrgut geladen hatte, gingen die Einsatzkräfte mit äußerster Umsicht vor. Die Bergung dauerte bis in die Nacht.