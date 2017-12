später lesen Unfall in Duisburg Jugendlicher klettert auf Kesselwagon und stirbt 2017-12-21T09:31+0100 2017-12-21T19:46+0100

Ein Jugendlicher ist am Bissingheimer Bahnhof in Duisburg auf einen Kesselwagon geklettert. Dort erlitt er einen Stromschlag, als er mit der Oberleitung in Berührung kam. Der Junge wurde so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus starb.