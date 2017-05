Innenhafen in Duisburg

Die Obduktion der Frauenleiche, die am Mittwoch in einem Café im Duisburger Innenhafen gefunden wurde, hat ergeben, dass es sich um die Betreiberin des Cafés handelt. Die 46-Jährige wurde erschossen. Eine Tatwaffe wurde trotz Tauchereinsatzes nicht gefunden.

Die Obduktion hat die letzten Zweifel beseitigt. Bei der Toten handelt es sich, wie am Mittwoch bereits vermutet, um die Geschäftsführerin des Cafés. Zur Identität hatte die Polizei bisher keine Angaben gemacht. Die 46-Jährige wurde den Angaben zufolge erschossen. Auch das hatten die Ermittler bisher nicht bestätigt. Die Polizei ging aber bereits vor der Obduktion von einem Tötungsdelikt aus. Eine 15-köpfige Mordkommission wurde eingerichtet.

Die Spurensicherung der Polizei war am Mittwochabend bis um 21.15 Uhr am Tatort im Einsatz. Außerdem haben vier Taucher von 15 Uhr bis etwa 18.30 Uhr bei mehreren Tauchgängen nach Beweismitteln gesucht. "Dabei wurde nichts gefunden", wie Polizeisprecherin Daniela Krasch unserer Redaktion mitteilte. Die Suche im Hafenbecken sei damit abgeschlossen.

Durch einen Anruf waren die Einsatzkräfte am Mittwochvormittag alarmiert worden, dass durch die Glasfront des noch nicht geöffneten Cafés eine leblose Person in einer Blutlache zu sehen war. Die Feuerwehr öffnete die Eingangstür. Ein Notarzt bestätigte den Tod der Frau. Laut Polizei waren am Fundort der Leiche auch Experten des Landeskriminalamtes NRW im Einsatz, die den Tatort mit Lasertechnik vermessen haben.

