später lesen Duisburg Brand in Bürogebäude - Polizei ermittelt Verdächtigen

Die Duisburger Polizei geht nach einem Feuer in einem Bürogebäude am Samstag von Brandstiftung aus. Die Ermittler haben einen Mann in Verdacht.

