Duisburg: Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Huckingen

Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Huckingen

Im Duisburger Stadtteil Huckingen ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen.

Die Meldung bei der Feuerwehr ging um 10.43 Uhr ein. Bei Eintreffen der ersten Einheiten an der Einsatzstelle stand der Dachstuhl des Hauses in der Kaiserswerther Straße in Vollbrand.

Alle Bewohner des Gebäudes konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr das Gebäude verlassen.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit 45 Kräften der Berufsfeuerwehr, zehn Kräften der Freiwilligen Feuerwehr, fünf Rettungskräfte und ein Notarzt waren vor Ort.

Durch den Einsatz der Feuerwehr kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Einsatzstelle.

(csr)