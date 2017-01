später lesen Defekte Heizung Schulfrei für 800 Schüler in Duisburg Teilen

Weil am Dienstagmorgen die Heizung am Albert-Einstein-Gymnasium im Ortsteil Rumeln-Kaldenhausen ausfiel, fand dort kein Unterricht statt. In den Klassenräumen kletterte die Temperatur nicht mehr über 16 Grad.