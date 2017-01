später lesen Duisburg Neue Wegweiser für Innenstadtbesucher FOTO: Stadt FOTO: Stadt Teilen

2017-01-15

Für all diejenigen, Besucher oder auch Einheimische, die sich in der Innenstadt nicht so gut auskennen und bestimmte Ziele suchen,ist ein neues Fußgängerleitsystem entwickelt worden, das aus zwei Teilen besteht: Neu gestaltete Orientierungspläne ermöglichen eine Übersicht über die Innenstadt, weisen barrierefreie Wegebeziehungen und zentrale Ziele auf.