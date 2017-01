Der geheime Renner im VHS-Programm ist die Aquafitness. Bei diesem Kursangebot handelt es sich um ein Wasser-Fitness-Programm für den gesamten Körper. Bei fetziger Musik wird der ganze Körper optimal, aber gleichzeitig gelenkschonender als "zu Lande" belastet.

Gabriele Petrick, in Personalunion Leiterin der VHS-Geschäftsstellen in Stadtmitte und im Duisburger Westen, verriet gestern beim Pressegespräch zum neuen Semester den Erfolgskurs, der erfahrungsgemäß schnell ausgebucht wird. In der Woche ab dem 30. Januar beginnt das Frühjahrssemester der Volkshochschule Duisburg.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Gebühren gleich geblieben. Ein Schwerpunkt des Angebots sind wie stets die Sprachkurse. In diesem Semester werden insgesamt 16 Fremdsprachen angeboten - für Interessenten mit und ohne Vorkenntnisse. Die Standardsprachkurse finden einmal wöchentlich statt. Daneben gibt es aber auch noch Intensiv- und Kompaktkurse. Sonderangebote gibt es beim Englischen. Hier bietet die VHS auch Lerneinheiten an Samstagen sowie drei Business-Angebote auf verschiedenen Niveaustufen. Darüber hinaus gelten bei einigen Sprachen auch Sonderregelungen, wonach Kurse auch dann durchgeführt werden, wenn sich weniger als zehn Interessenten melden (was in der Vergangenheit beispielsweise bei Niederländisch der Fall war).

Ein Schwerpunkt im VHS-Programm wird auf die neue "digitale Welt" gelegt. Zwar gibt es auch weiterhin Internet-Kurse für Anfänger, doch werden auch Zielgruppen berücksichtigt, die die ersten Hürden der Informationstechnik schon genommen haben: In Abendseminaren mit einer Dauer von drei bis fünf Unterrichtseinheiten werden Themen behandelt wie "Internetsicherheit", "Wie schütze ich meinen PC vor Datenverlust?", "Android, Sicherheit für Smartphones" "Arduino? Raspberry? - Was ist das und was kann der Eine besser als der Andere" oder "Erfolgreich Bewerben mit Xing und Co".

Bei der Politischen Bildung hat Fachbereichsleiter Josip Sosic für einige besonders interessante Einzelveranstaltungen gesorgt. Gleich zu Beginn des Semesters am 30. Januar spricht um 20 Uhr der Autor Rolf Koss in der VHS-Zentrale (Stadtfenster, Steinsche Gasse 26) darüber, wie im Sommer 2013 der MSV vor dem (finanziellen) Untergang gerettet wurde. Mit Blick auf die bevorstehenden Landtags- und Bundestagswahlen spricht am 13. Februar Prof. Dr. Christian Schicha über "Wahlplakate und Wahlwerbespots im Wandel der Zeit", ein Vortrag, der gewiss auch einen Unterhaltungswert hat. Dass die Volkshochschule mit einer Reihe namhafter Wissenschaftler aufwarten kann, ist auch dem Einsatz digitaler Medien zu verdanken. Die Grundlage dafür bilden Kooperationen mit der "Zeit Akademie", dem Hasso-Plattner-Institut und weiteren Volkshochschulen im Lande. Dabei kann man bei der VHS Duisburg über das Internet übertragene Vorträge von international bekannten Wissenschaftlern verfolgen und sich darüber mit anderen VHS-Kunden austauschen. Einen noch höheren Stellenwert als in den vergangenen Jahren nehmen die Deutschkurse für Neubürger und Flüchtlinge ein. Mittlerweile geben 92 Lehrer Kurse "Deutsch als Fremdsprache". Es gibt Wartelisten für diese Kurse, und die VHS sucht nach wie vor Lehrer (im Ruhestand), die erwachsenen Migranten Deutsch beibringen möchten (Infos bei Barbara Aldag, Tel. 0203/ 2832655). Volkshochschuldirektor Dr. Gerd Jahn (65), der seinen Vertrag bis März 2018 wohl verlängert, wies gestern auf das überdurchschnittliche Engagement der Weiterbildungseinrichtung hin: In diesem Semester bietet die VHS Duisburg 41.000 Unterrichtsstunden an; in einem Jahr sind das rund 80.000 Unterrichtsstunden. Gesetzlich vorgeschrieben seien für eine VHS in einer Halbmillionenstadt aber nur 25.000 Unterrichtsstunden. "Wir bieten dreimal soviel Bildung wie gefordert", so Jahn.

Quelle: RP