In Duisburg-Meiderich haben Unbekannte am Montagmorgen offenbar versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Ein Zeuge verscheuchte sie.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete ein Zeuge am Montagmorgen gegen 4.35 Uhr, wie sich zwei Personen an einem Geldautomaten einer Bank an der Straße "Auf dem Damm" zu schaffen machten. Als der Zeuge die Verdächtigen mit einer Taschenlampe anleuchtete, flüchteten sie mit einem Audi.

Nach ersten Ermittlungen hatten die Personen versucht, den Geldautomaten zu sprengen. Zeugen, die weitere Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern oder zum Fluchtfahrzeug geben können, wenden sich an die Polizei unter der Telefonnummer: 0203 280-0.

