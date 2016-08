später lesen Isselburg Brennende Flügel stürzen von Windrad FOTO: Guido Schulmann Teilen

Twittern





2016-08-28T10:56+0200 2016-08-28T10:50+0200

Der Rauch war kilometerweit zu sehen und zog auch in Richtung A3: In Isselburg ist am Sonntagmorgen die Kuppel eines etwa Hundert Meter hohen Windrads nahe des "Wolfssees" abgebrannt und die Flügel sind abgestürzt.