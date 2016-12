In Emmerich ist am frühen Morgen des 22. Dezember 2016 eine Flüchtlingsunterkunft in Emmerich im Zusammenhang mit dem Anschlag von Berlin durchsucht worden.

In Emmerich ist am frühen Morgen des 22. Dezember 2016 eine Flüchtlingsunterkunft in Emmerich im Zusammenhang mit dem Anschlag von Berlin durchsucht worden. weniger