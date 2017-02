Emmerich: Emmerich in Feierlaune

Bunt, fröhlich und mit 47 Zugnummern in etwa so lang wie im letzten Jahr präsentierte sich der diesjährige Tulpensonntagszug. Knapp 15.000 Narren haben mitgefeiert. Von Vo'n Monika Hartjes

"Die Stadt ist rappelvoll, das Wetter hält", versprach Geck-Vizepräsident Dodo Kilch. Das bisschen Nieselregen zwischendurch konnte die gute Stimmung nicht verderben.

Vorneweg startete der Zugleiter Henning Cybulski, diesmal nicht zu Fuß, sondern in seiner kleinen Lokomotive, die Wolfgang Kilch für ihn gebaut hatte. Gleich mehrere prächtige Schiffe konnte Piratenkapitän Peter Hinze, der auf dem Wagen des Geck-Komitees mitfuhr, bewundern. Da gab es das farbenfrohe Clownsschiff vom Zug 21 aus Hüthum, das kleine Piratenschiff der Gruppe "We are family", begleitet von großen und kleinen Piraten, der tolle "Fluch der Karibik"-Wagen von den "Freunden der elektronischen Tanzmusik" und das wunderschöne Wikinger-Schiff des Praester Spielmannszuges, vorne am Bug mit einem geschnitzten Drachenkopf, aus dem es qualmte. "Der Unterbau besteht aus einem Mercedes A-Klasse. Im Dezember sind wir mit dem Bau begonnen", erzählten Claus Hakfoort und Albert van de Sand. Die beiden Tischler haben das Schiff gebaut.

Neu in den Karneval startete in diesem Jahr der EKV mit seinem galaktischen Space-Schiff. Der Karnevalsclub Heelden ging unter Wasser nach dem Motto "Heeldener Meeresgrund ist kunterbunt": Ein riesiger Papp-Hai, der sein Maul öffnete und schloss, prangte inmitten anderer Fische. Andere Gäste kamen aus Empel - mit großer Merkel-Figur auf dem Wagen - und aus Bienen mit einer großen Winnie-Puuh-Gruppe. Alle Tanzgruppen des Emmericher Karnevals, wobei das Eltener Kolpingballett eine La-Ola-Welle vor der Prinzessin machte, lustige Augustine, Schonsteinfeger, Frösche, Aladdine, Vampire, "Geck-Busters", Western-Helden, Safari-Tiere, Super-Marios und Clowns sorgten für ein buntes Bild und wurden begeistert von den Zuschauern gefeiert.

Die größte Gruppe stellten die Dornicker mit ihrem "Dornick ist das geilste Dorf der Welt"-Wagen und 96 schwarz-weißen "Rindern". "Im nächsten Jahr knacken wir die magische Zahl von 100", ist sich Michael Wittke sicher. 50 Jahre wird der Motorradclub Emmerich in diesem Jahr und so präsentierten sich die Mitglieder entsprechend ihrem Vereinswappen als muntere Eulen. Weitere "Uhu"-Vögel boten die Eltense Fußball-Gecken. Die neue Gruppe "Vraschelta" war als "Hetter Angels"-Rocker unterwegs, ohne Motorrad, dafür mit Wagen und Kettcar. Ebenfalls aus den Südstaaten kamen die tollen pinkfarbenen "Quasselköpp"-Wecker. "Die Emojis machen's leicht, wenn das Wort allein nicht reicht" - so hieß das Motto von 42 fröhlichen "Rheingöttern". Warme Pandakostüme hatten sich die Mitglieder vom Zug 38 & Friends ausgesucht. "Da friert man nicht", meinte Tobias Derksen. "Blöd ist nur, wenn es regnet, da werden die Kostüme richtig schwer", sagte Patrick Kuhn. Wie gut die Zusammenarbeit auch mit Karnevalsvereinen von "de gönne Kant" klappt, sah man beim Wagen der HNG, der von Sicherheitsleuten aus Kreisen der Kellener Brejpott-Quaker begleitet wurde.

Ein Hingucker waren die Heißluftballons der Garde- und VCK-Frauen. Aus Sackleinen hatten sie Körbe gebastelt, darüber "schwebte" an Besenstielen befestigt ein dicker Weltkugel-Wasserball - passend zum Sessions-Motto "Heut' steht die Welt still". Bei kleinen Pausen zeigten die Damen sogar eine zuvor eingeübte Ballon-Choreographie. Danach folgte der Prinzenwagen, von dem Prinz Simon I. und Prinzessin Sandra II. Bonbons, Mini-Brezel und rote Beutel warfen. Und auch die kleinen Tollitäten Juline I. und Marek I. warfen tüchtig Kamelle. Am Ende des Zuges wurde auf dem Geistmarkt weiter gefeiert, wobei die Eltener Gruppe "Dri keer niks" für Live-Musik sorgte.

Etwa 15.000 Zuschauer säumten die Straßen. Nach Angaben der Polizei ging es dabei nicht so friedlich wie in den letzten Jahren zu. Es gab drei Strafanzeigen wegen Körperverletzung. Schwer verletzt wurde bei einer Schlägerei vor dem Rathaus ein 19-Jähriger Emmericher. Eine Gruppe von drei Personen trat noch auf ihn ein, als er bereits bewusstlos auf dem Boden lag. Er soll den Streit provoziert haben. Ein 27-Jähriger aus Kleve konnte festgenommen werden.

Quelle: RP