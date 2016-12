In einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve ist am Dienstag, 27. Dezember 2016, die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die 16.000 in dem Betrieb lebenden Tiere müssen getötet werden.

In einem Putenbetrieb in Rees im Kreis Kleve ist am Dienstag, 27. Dezember 2016, die Vogelgrippe nachgewiesen worden. Die 16.000 in dem Betrieb lebenden Tiere müssen getötet werden. weniger