Emmerich: Landtag: Bergmann hofft auf Koalition mit der FDP

Neben den Regularien der Mitgliederversammlung nahm das Treffen der CDU Hüthum-Borghees-Klein-Netterden Bezug auf die kommende Wahl in NRW. Man hatte Dr. Günther Bergmann (CDU) zu einem Vortrag über "Landespolitik für den Kreis Kleve" eingeladen.

Im Waldschlösschen Borghees trafen sich am Freitag knapp 40 Mitglieder und Gäste - etwa ein Drittel der Mitglieder - zu einem Gedankenaustausch. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Erik Arntzen gab dieser die Namen zweier Vorstandskollegen bekannt, die nicht mehr zur Verfügung stehen: Helmut Arntzen und Rudolf Holtkamp. Helmut Arntzen war viele Jahre unermüdlich für den Ortsverband aktiv (Ortsbegehungen, CDU Tag mit bekannten Referenten und vieles andere). Arntzen kommentierte die Aussage mit: "Im Hintergrund mache ich gerne noch mit!" Rudolf Holtkamp beendet ebenfalls seine Mitarbeit aus beruflichen Gründen.

CDU-Stadtverbandsvorsitzender Bert Griksch übernahm die Versammlungsleitung für die Wahl des neuen Vorstandes. Vorsitzender Erik Arntzen wurde im Amt bestätigt. Außerdem wurden gewählt Karin Heering zur stellvertretenden Vorsitzenden, Sigmar Peters zum Schriftführer, Gregor Reintjes für die Mitgliederbetreuung und als Beisitzer sowie Till Nieke als Beisitzer.

Landtagsabgeordneter Dr. Günther Bergmann gab zunächst einen Überblick über die politischen Schwerpunkte der CDU für die kommende Wahl: Er begann mit einer aktuellen Prognose für den 14.Mai: "Heute sind wir optimistischer als vor drei Monaten." Und: "Mein Wunschpartner ist die FDP!" Die Prognosen stünden zur Zeit günstig für die Liberalen. Eine weitere Zuschauerfrage betraf die Schließung der Neugeborenenstation im Willibrord-Spital Emmerich zum 1. Juli. Darüber herrscht in Emmerich und Umgebung Sorge. Der Landtagsabgeordnete wies hier auf die zunehmende Konzentration von Krankenhäusern mit entsprechender Größe und technisch hochwertigen Geräten hin: "Seien Sie froh, dass Sie hier in Emmerich noch ein Krankenhaus haben, dass in den meisten Fällen helfen kann!"

(HW)