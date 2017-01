Emmerich: Rheinmuseum startet mit einem Hingucker

Ab Sonntag: "Kindheit in der Nachkriegszeit" im Rheinmuseum

Der Inhalt "Kindheit in der Nachkriegszeit 1945- 1955" - ist nicht einfach nur eine Fotoausstellung aus der mehrfach ausgezeichneten Sammlung Michael Andreas Wahle. Sie zeigt: Städte in Trümmern, Seelen in Trümmern. Fotos von Kindern, die im Kriegsschrott spielen, Essnäpfe auskratzen, Mülltonnen durchsuchen und auf zerstörte Dächer klettern, um Flugzeugen nachzuschauen. Sie zeigt auch: erschöpfte Mütter, die abends aus alten Uniformen Kinderkleidung nähen. Bilder ohne Väter. Die Fotos sind irgendwie traurig, aber eigentlich auch ungemein lebendig.

Mit dieser Fotoausstellung beginnt das Ausstellungsjahr des Rheinmuseums.

Der Termin Eröffnet wird die sehenswerte Ausstellung am Sonntag, 22. Januar, um 11 Uhr. Die Bilder werden bis zum 12. März als Sonderausstellung gezeigt.

Das Besondere Die Geschichten der Nachkriegskinder sind vielfältig, doch eines verbindet sie alle: Die Lebensbedingungen in der großen Not nach der totalen Niederlage des Dritten Reiches. Die Zeit war geprägt von ungeheuren Zerstörungen, gesellschaftlichen Umbrüchen und der Konzentration auf das Überleben, es "warm und satt", ein Dach über dem Kopf und genug zu essen zu haben. Für Kinder nochmal besonders belastend waren die zerrissenen Familien, der Verlust eines oder sogar beider Elternteile.

Das Berührende im Blick der Kinder, die immer nur Opfer, aber niemals Akteure ihrer Lebensbedingungen sein können, wirft ein ganz besonderes Schlaglicht auf die Nachkriegszeit.

Die Fotos Die Urheber der Fotos sind unbekannt. Vermutlich wurden die meisten Aufnahmen im Regierungsauftrag erstellt und sollten die Zustände und Aufbauhilfe der Alliierten dokumentieren. Den Grundstock der Sammlung bilden Funde in verlassenen amerikanischen Kasernen in Deutschland. Da weder eine räumliche Zuordnung noch eine genaue Datierung möglich ist, erhebt die Ausstellung keinen wissenschaftlichen Anspruch. Der Wert der Schwarz-Weiß-Bilder liegt in ihrer Emotionalität.